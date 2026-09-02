Bareilly News: वाराणसी-दिल्ली के बीच दो-दो फेरों के लिए विशेष ट्रेन
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:19 AM IST
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बरेली। वाराणसी रूट की ट्रेनों पर यात्रियों के अतिरिक्त दबाव के कारण रेलवे बरेली होकर वाराणसी-दिल्ली के बीच दो-दो फेरों के लिए विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि तीन और पांच सितंबर को 04446 दिल्ली-वाराणसी विशेष ट्रेन दिल्ली से रात 9:10 बजे चलने के बाद रात 2:18 बजे बरेली आएगी और अगले दिन अपराह्न तीन बजे वाराणसी पहुंचेगी। 04445 वाराणसी-दिल्ली विशेष ट्रेन चार और छह सितंबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे चलने के बाद अगले दिन तड़के 5:57 बजे बरेली आएगी और 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
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