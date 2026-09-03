Bareilly News: सपा ने गन्ना भुगतान के लिए धरने का किया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
बहेड़ी। केसर शुगर मिल पर भाकियू (भानु) का धरना बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। किसान बकाया गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी धरना स्थल पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे। सपा पदाधिकारियों ने बताया कि यह समर्थन विधायक अताउर रहमान के निर्देश पर दिया गया। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा किसानों के हित में खड़ी रहेगी। पार्टी उनके बकाया भुगतान के लिए संघर्ष करेगी। धरने को समर्थन देने वालों में नासिर रजा खां और जिला उपाध्यक्ष चौ. विजेंद्र सिंह शामिल रहे। जिला पंचायत सदस्य डॉ. ब्रह्म स्वरूप सागर और सरदार इकबाल सिंह चीमा भी उपस्थित रहे। सपा ने मिल प्रबंधन से किसानों का बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग की। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि भुगतान न होने तक धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन