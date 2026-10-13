Bareilly News: सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर मांगे एक लाख रुपये

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एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी नीलेश खन्ना ने उससे कॉल पर संपर्क किया। आरोपी ने उसे धमकी दी की कि उसने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। उनका पर्सनल डाटा, फोटो और वीडियो हासिल कर लिए हैं। आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने एक लाख रुपये नहीं दिए तो वह उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा।सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। संवाद