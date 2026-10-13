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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Social media account hacked; one lakh rupees demanded.

Bareilly News: सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर मांगे एक लाख रुपये

Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:02 AM IST
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Social media account hacked; one lakh rupees demanded.
फरीदपुर। कस्बे में एक युवती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो लीक करने की धमकी दी गई। उसके बाद रंगदारी मांगी गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी नीलेश खन्ना ने उससे कॉल पर संपर्क किया। आरोपी ने उसे धमकी दी की कि उसने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। उनका पर्सनल डाटा, फोटो और वीडियो हासिल कर लिए हैं। आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने एक लाख रुपये नहीं दिए तो वह उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा।
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सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। संवाद
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