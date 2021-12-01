Bareilly News: बाइक की सीट के नीचे छिपा था सांप, युवक की जांघ में काटा
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 03 Oct 2026 01:05 AM IST
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बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ निवासी 42 वर्षीय सूर्य प्रकाश पाठक शुक्रवार सुबह बाइक से कालीबाड़ी मंदिर जा रहे थे। पटेल चौक से पहले अचानक उनकी जांघ में तेज दर्द और चुभन महसूस हुई। राहगीरों ने बाइक रोककर जांच की तो सीट के नीचे सांप छिपा दिखाई दिया। कुछ ही देर में बाइक बीच सड़क पर होने के चलते जाम की स्थिति बन गई। लोगों ने बाइक को जमीन पर गिराकर डंडे से सांप को निकालने का प्रयास किया। दूसरी ओर राहगीरों की मदद से सूर्य प्रकाश को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉ. वैभव शुक्ला ने बताया कि मरीज के प्राथमिक परीक्षण के बाद वैक्सीन लगाई गई।
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