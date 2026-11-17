विज्ञापन



कांग्रेस का विषय वन हेल्थ (एक स्वास्थ्य) होगा। इसमें मानव, पशु, वन्यजीव और पर्यावरण के आपसी संबंध से परजीवी और उभरते पशुजन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ एकीकृत निगरानी प्रणाली विकसित करने, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और शोध के जरिए बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों पर विचार साझा करेंगे। विज्ञापन

सम्मेलन में 14 मुख्य व्याख्यान होंगे। चार विशेष वैज्ञानिक सत्रों में करीब 215 मौखिक और पोस्टर प्रस्तुति से शोधकर्ता अनुसंधान, नई उपलब्धि साझा करेंगे। आईवीआरआई के परजीवी विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिकों का सम्मान होगा। कांग्रेस का विषय वन हेल्थ (एक स्वास्थ्य) होगा। इसमें मानव, पशु, वन्यजीव और पर्यावरण के आपसी संबंध से परजीवी और उभरते पशुजन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ एकीकृत निगरानी प्रणाली विकसित करने, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और शोध के जरिए बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों पर विचार साझा करेंगे।सम्मेलन में 14 मुख्य व्याख्यान होंगे। चार विशेष वैज्ञानिक सत्रों में करीब 215 मौखिक और पोस्टर प्रस्तुति से शोधकर्ता अनुसंधान, नई उपलब्धि साझा करेंगे। आईवीआरआई के परजीवी विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिकों का सम्मान होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

बरेली। पशुओं से इंसानों में फैलने वाली रोगों की रोकथाम और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर मंथन के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान कांग्रेस होगी। 17 से 19 नवंबर तक होने वाले कार्यक्रम में 23 राज्यों के 225 वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे।