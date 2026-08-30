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Bareilly News: माहभर बाद भी चार्ज न देने पर संग्रह अमीन के खिलाफ रिपोर्ट

Sun, 30 Aug 2026 02:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:23 AM IST
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Report filed against Collection Amin for failure to hand over charge even after a month
बरेली। आदेश के बावजूद वसूली क्षेत्र का चार्ज नहीं सौंपने और अहम राजस्व अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं करने के मामले में नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा के पत्र पर संग्रह अमीन सुरेश चंद्र के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, जिलाधिकारी के आदेश के तहत 24 जुलाई को संग्रह अमीन सुरेश चंद्र का स्थानांतरण वसूली क्षेत्र तहसील सदर के आलमगिरीगंज, कर्मपुर चौधरी से मीरगंज किया गया था। तहसीलदार ने 25 जुलाई को ही कार्यमुक्त कर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि सुरेश चंद्र ने कार्यमुक्ति आदेश लेने से इन्कार कर दिया। अन्य माध्यमों समेत आवास पर कार्यमुक्त आदेश की प्रति भेजने के बावजूद भी चार्ज नहीं सौंपा, न ही वसूली क्षेत्र से संबंधित राजकीय अभिलेख, बस्ता, विविध रसीद बुक आदि कार्यालय में जमा कराया।
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इससे न्यायालय देय जैसे अहम मांगपत्रों और राजस्व की वसूली प्रभावित होने की आशंका है। 17 अगस्त को नए तैनात संग्रह अमीन को भी चार्ज देने से इन्कार किया और धमकाया। रिपोर्ट दर्ज कर सरकारी अभिलेख बरामद कराने के लिए कहा है, ताकि राजस्व वसूली का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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