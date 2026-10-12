सिटीज-2.0: केंद्र सरकार की योजना में बरेली का चयन, शहर की संवरेगी सूरत, पर्यटन विकास को मिलेगी गति

धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निखारेगी

सिटीज-2.0 योजना बरेली की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निखारेगी। नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों के आसपास आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा। बेहतर मार्ग संपर्क और व्यवस्थित शहरी ढांचे का विकास भी किया जाएगा।



विकास कार्यों में गति लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे शहर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से जाम की समस्या कम होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है, जिसके बाद योजना पर काम शुरू होगा।