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मीडिया प्रभारी प्रो. अमित सिंह ने बताया कि मुंबई के उद्यमी धवल शाह ने विवि परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। हैदराबाद स्थित एक कृषि क्षेत्र कंपनी के प्रतिनिधि लक्ष्मण ने कृषि और एग्री-टेक्नोलॉजी आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। कहा, उनकी संस्था इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना और वित्तीय निवेश वहन करेगी। विवि को केवल भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा।विमानन क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी विवि में विमानन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छा जताई। कहा, उनकी संस्था प्रयोगशालाओं, उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं सहित सभी आवश्यक निवेश करेगी। विवि को केवल उपलब्ध भूमि और मौजूदा आधारभूत संरचना देनी होगी।कुलपति और बैठक में मौजूद विवि के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उद्योग प्रतिनिधियों के प्रस्तावों की सराहना की। उन्होंने इसे विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उद्योगों और विवि के बीच दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा हुई। इसकी कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में प्रो. एसके. पांडेय, प्रो. संजय गर्ग, प्रो. भोला खान, सचिव प्रो. तुलिका सक्सेना आदि मौजूद रहे।