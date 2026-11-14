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Bareilly News: इज्जतनगर रेलवे की ओएसडी प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन सम्मान

Sat, 14 Nov 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 14 Nov 2026 01:22 AM IST
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Priyanka Goswami, OSD in the Izzatnagar Railway division, receives the Arjuna Award.
बरेली। इज्जतनगर रेलवे डिवीजन की ओएसडी और अंतरराष्ट्रीय पैदल चाल (रेस वॉक) एथलीट प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस गौरवशाली क्षण के दौरान उनके पिता मदन गोस्वामी और कोच गौरव त्यागी भी वहां उपस्थित रहे। प्रियंका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे इज्जतनगर रेल मंडल और उनके गृह क्षेत्र मेरठ में जश्न का माहौल है।
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दो बार ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकीं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत (सिल्वर) पदक जीत चुकीं प्रियंका ने अपने खेल सफर की शुरुआत साल 2012 में मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम से की थी। शुरुआती दौर में वह जिम्नास्टिक खेलती थीं, लेकिन एथलेटिक्स के प्रति उनके गहरे आकर्षण ने उन्हें रेस वॉक के सफर से जोड़ दिया। उनके साथ लंबे समय तक अभ्यास करने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कुणाल ने साझा किया कि जूनियर चैंपियनशिप के दिनों से ही प्रियंका की असाधारण प्रतिभा सामने आने लगी थी, जिसके बाद से वह लगातार राष्ट्रीय शिविरों का हिस्सा रहीं।
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करियर के बीच में कुछ वर्ष इंजरी (चोट) के कारण कठिन जरूर रहे, लेकिन प्रियंका ने कभी हार नहीं मानी और पहले टोक्यो तथा बाद में पेरिस ओलंपिक के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया। रेलवे क्रीड़ा सचिव गीता शर्मा ने बताया कि प्रियंका की इस बड़ी सफलता के पीछे उनके कड़े संघर्ष, परिवार के समर्थन और कोच के अमूल्य मार्गदर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर डीआरएम वीणा सिन्हा, सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा, मुख्य कार्मिक अधिकारी संदीप सिंह, एडीआरएम मनोज कुमार, क्रीड़ा अधिकारी राजकुमार, पीआरओ सफदर हुसैन आदि ने बधाई दी।
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