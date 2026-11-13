Bareilly News: फोटी ला दर्रे पर 15 सेकंड में सात पुशअप कर प्रीति ने बनाया रिकॉर्ड

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पंजाब की मूल निवासी प्रीति सिंह वर्तमान में बरेली कैंट क्षेत्र में रहती हैं। 37 वर्षीय प्रीति की ऊंचाई पांच फुट चार इंच है। पति कर्नल गुरुसिमरन दीप सिंह भारतीय सेना में सेवारत हैं। प्रीति सिंह ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, सहज सिंह (11) और सहर सिंह (6)। सहर के जन्म के बाद उन्होंने फिट और स्वस्थ रहने का प्रण किया। प्रण के प्रति ललक, ईमानदारी और परिवार के साथ ने उनको फिटनेस एवं न्यूट्रिशन कोच बना दिया। अब वह ऑनलाइन माध्यम से लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के गुर सिखा रही हैं। संवादसंतुलित दिनचर्या से मिली उपलब्धिउन्होंने बताया कि वह पति और बेटियों के साथ लेह-लद्दाख घूमने गई थीं। वहां 21 अक्तूबर 2026 को परिवार, सैन्यकर्मी और एक मित्र की मौजूदगी में फोटी ला दर्रे पर 15 सेकंड में सात पुशअप किए। इसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी गवाही दी। अब वह दुनिया के ऊंचे पर्वतीय दर्रों में छठे स्थान पर दर्ज दर्रे पर रिकॉर्ड हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, ऊंचाई पर मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की जरूरत होती है, जो मुझे अपनी संतुलित दिनचर्या से मिली। (संवाद)परिवार और दिनचर्या में साधें संतुलनप्रीति ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर महिलाएं, उनमें भी गर्भवतियां। जरूरी है कि वे रोजाना कम-से-कम एक घंटे व्यायाम और खानपान में पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन शामिल करें। जंकफूड और मिलावटी पदार्थों का सेवन न करें। परिजन के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ पैदल सैर पर निकलें या गतिविधियों में शामिल हों। कहा, मैं खुद इसका पालन करती हूं।