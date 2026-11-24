Bareilly News: भाव में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की बिक्री 30% बढ़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 24 Nov 2026 03:31 AM IST
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बरेली। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में हलचल बढ़ गई है। नवंबर की शुरुआत में सोने के भाव डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थे, जो गिरकर करीब 1.27 लाख रुपये तक पहुंच गए। कीमतों में गिरावट और सहालग के चलते सराफा बाजार में करीब 30 फीसदी तक बिक्री बढ़ी है।
सोमवार को सोना 1,28,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,56,000 रुपये प्रति किलो थी। इससे पहले रविवार को सोना 1,27,000 रुपये और चांदी 1,55,000 रुपये प्रति किलो थी। मंगलवार को सोने में 1,700 रुपये की तेजी दर्ज की गई। चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी हुई। कीमतों में आई गिरावट के बाद ग्राहकों के सामने असमंजस की स्थिति है।
निवेशक इस इंतजार में हैं कि सोने के दाम अभी और नीचे जाएंगे या फिर उछाल आएगा। इसी वजह से कुछ निवेशकों ने फिलहाल खरीदारी रोक दी है। हालांकि, शादी-विवाह की जरूरत वाले लोग बाजार पहुंचकर गहने खरीद रहे हैं।
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सहालग में हल्के गहनों की अधिक मांग : सराफा कारोबारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि शादी-विवाह के सीजन में हल्के वजन और आकर्षक डिजाइन वाले गहनों की मांग अधिक है। सोने के दाम कम होने से ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों को आशंका है कि कहीं कीमतों में दोबारा तेजी न आ जाए। इसलिए जरूरत के मुताबिक खरीदारी की जा रही है। खासकर शादी की खरीदारी करने वाले परिवार मौजूदा भाव को देखते हुए गहने खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।
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सोमवार को सोना 1,28,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,56,000 रुपये प्रति किलो थी। इससे पहले रविवार को सोना 1,27,000 रुपये और चांदी 1,55,000 रुपये प्रति किलो थी। मंगलवार को सोने में 1,700 रुपये की तेजी दर्ज की गई। चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी हुई। कीमतों में आई गिरावट के बाद ग्राहकों के सामने असमंजस की स्थिति है।
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निवेशक इस इंतजार में हैं कि सोने के दाम अभी और नीचे जाएंगे या फिर उछाल आएगा। इसी वजह से कुछ निवेशकों ने फिलहाल खरीदारी रोक दी है। हालांकि, शादी-विवाह की जरूरत वाले लोग बाजार पहुंचकर गहने खरीद रहे हैं।
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सहालग में हल्के गहनों की अधिक मांग : सराफा कारोबारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि शादी-विवाह के सीजन में हल्के वजन और आकर्षक डिजाइन वाले गहनों की मांग अधिक है। सोने के दाम कम होने से ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लोगों को आशंका है कि कहीं कीमतों में दोबारा तेजी न आ जाए। इसलिए जरूरत के मुताबिक खरीदारी की जा रही है। खासकर शादी की खरीदारी करने वाले परिवार मौजूदा भाव को देखते हुए गहने खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।