Bareilly News: प्रहरी एप ने रोकी विकास की रफ्तार, 87 करोड़ के काम अटके

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लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड प्रथम में एक माह पहले छह सड़कों के पैचवर्क के लिए छह करोड़ के टेंडर निकाले गए थे। उस समय प्रहरी एप को शासन स्तर से अपडेट किया जा रहा था। एक माह तक सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होने के कारण टेंडर नहीं हो सके।इसके बाद 30 करोड़ की लागत से 16 सड़कों के नवीनीकरण, 5.50 करोड़ से दो पुलों के निर्माण, पांच करोड़ से नौ सड़कों की विशेष मरम्मत, 50 लाख से दो सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए। प्रांतीय खंड की ओर से 10 करोड़ की लागत से 20 सड़कों की विशेष मरम्मत, 30 करोड़ से 16 सड़कों के नवनिर्माण के टेंडर निकाले गए।इन सड़कों का निर्माण न होने से ग्रामीणों को गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर काम होता तो इससे छात्रों, किसानों, मजदूरों व रोजाना कामकाज के सिलसिले में गांव से शहर आने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलता। कई स्थानों पर रास्ते खराब होने से बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक मुश्किल हो जाती है।ये नवनिर्माण कार्य हैं प्रस्तावितगौटिया मार्ग, सुनरासी से लीलौर चार तक, भोला-गुरवा, डिलयारी-बड़ा खेड़ा स्कूल, रेवती महमूकपुर, कधरपुर-मटिया-तिगराखानपुर, बल्लिया सोसाइटी-रामपुर कांकर मार्ग, जैतपुर शरीफ-गौटिया मार्ग, चिलौरा-तटका मंदिर, ग्राम रम्पुरा बुजुर्ग-मंशत्तम, रम्पुरा रतन-जूनियर हाईस्कूल-बड़ी नहर, उदयपुर भीकमपुर-बुधौली, खली नवादा-पढेरा-मस्तीपुर, बेबल बसंतपुर-खरगाह-मिटौरा, बिलपुर-भगवानपुर, अजमतगंज-दियोरिया व बपुरा मार्ग, होली चौराहे से जोन-3 कार्यालय, विद्युत उपकेंद्र से लोक निर्माण विभाग मार्ग, चौरेरा माफी-फनसिटी पुलिया, गौटिया-रामपुर सीमा, डोहरा रोड-शिव मंदिर, करपा-प्रांतीय खंड, तखीमपुर-मलूकपुर, गायत्रीनगर-फाटक, परसाखेड़ा-गौटिया-नवोदय विद्यालय, सनइया रानी मेशकुंवर-जौहरपुर, हरपुर-सनइया रानी मेशकुंवर, हल्दी-प्रांतीय खंड, जादपुर-प्रांतीय खंड और धाम रिहौर-रामपुर सीमा तक संपर्क मार्ग का नव निर्माण कराया जाना है।ग्रामीण बोले- बारिश में बढ़ जाती है परेशानीगांव का मार्ग सात साल से बदहाल है। इस पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से आवागमन में दिक्कत होती है। बारिश के दिनों में जलभराव से समस्या और बढ़ जाती है। - शेर सिंह यादव, सनइया रानीमार्ग बदहाल होने से आवागमन में परेशानी होती है। इसके निर्माण के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। मार्ग बनने से लोगों को राहत मिलेगी। - मुकेश यादव, सनइया रानीसड़क खराब होने से मरीजों को अस्पताल ले जाने, बच्चों को स्कूल पहुंचने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में अतिरिक्त समय लगता है। -नंदलाल लोधी, बाकरनगर सुनरासीखस्ताहाल और जर्जर सड़कों की वजह से ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदारों को सुध लेने की जरूरत है। - हाजी शरीफ खान, गोविंदापुरविभाग को बढ़ानी चाहिए समयावधिठेकेदार संघ के अध्यक्ष विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि एक माह तक प्रहरी एप बंद रहा। पैचवर्क का काम उसी समय निकला था। अब विशेष मरम्मत, नवनिर्माण आदि के काम आए हैं, जिनके लिए टेंडर डालने की तिथि 14 से 22 सितंबर रखी गई है। 17 सितंबर को एप चालू हुआ तो अब सर्वर की दिक्कत आ रही है। इससे टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विभाग को टेंडर की समयावधि व काम कराने की समय सीमा बढ़ानी चाहिए।वर्जनशुरुआत में प्रहरी एप एक माह तक अपडेट होने के लिए बंद था। अब सर्वर डाउन चल रहा है, जिसे जल्दी ही ठीक करा लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो शासन से पत्राचार कर निविदा की तिथि आगे बढ़वाई जाएगी। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड