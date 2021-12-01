Bareilly News: मढ़ीनाथ-पवन विहार में आज बिजली रहेगी बाधित

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बरेली। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मढ़ीनाथ और पवन विहार पर शनिवार को अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इस कारण दोनों उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी। इस संबंध में अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि मढ़ीनाथ उपकेंद्र पर स्वीचयार्ड व पावर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग-मेंटेनेंस, 11 केवी वीसीबी और प्रोटेक्शन संबंधी कार्य होंगे। इससे मढ़ीनाथ, बंशीनगला, पाल कॉलोनी, शांतिविहार, सीवर प्लांट और स्टेशन रोड क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। वहीं, पवन विहार उपकेंद्र के अनुरक्षण से सेटेलाइट, पवन विहार, लक्ष्य और विस्तार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।