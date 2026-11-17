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निगम के अधिकारियों के अनुसार, अब तक इन इलाकों में बिजली की लाइनें खंभों के सहारे गुजर रही हैं। पेड़ों की डालियों, निर्माण कार्य और मौसम खराब होने पर फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित होती है। विद्युत निगम ने फिलहाल सर्किट हाउस और कुतुबखाना क्षेत्र को इस कार्य के लिए चुना है। इन क्षेत्रों में बिजली की मांग अधिक रहने के कारण निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती बनी रहती है।ऐसे कार्य करती है एचडीडी मशीनअधिकारियों ने बताया कि एचडीडी मशीन की मदद से जमीन के अंदर क्षैतिज दिशा में नियंत्रित ड्रिलिंग की जाती है। इसके बाद तैयार किए गए रास्ते से बिजली के केबल को गुजारा जाता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि पूरी सड़क की खोदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल निर्धारित स्थानों पर छोटे गड्ढे बनाकर मशीन के जरिये जमीन के नीचे पाइप या केबल डालने का रास्ता तैयार किया जाता है।शहर के दो अधिक लोड वाले उपकेंद्रों पर भूमिगत लाइन डालने के लिए आधुनिक मशीनें मंगाईं हैं। इससेे केबल डालते समय सड़क को नाम मात्र का नुकसान होता है। कार्य भी गुणवत्ता परक होता है। अन्य इलाकों में भी बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए जल्द कार्य कराए जाएंगे। - ललित कुृमार, अधीक्षण अभियंता शहर