Bareilly News: रामलीला स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर गड्ढे

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बानखाना रोड पर जगह-जगह हुए गड्ढेमहारानी लक्ष्मीबाई रामलीला समिति की ओर से चौधरी तालाब पर इस बार 459वीं रामलीला का मंचन किया जाएगा। यह रामलीला देशभर में अपनी विशेष पहचान रखती है। इस रामलीला के दौरान दो शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। इनमें से पहली 11 और दूसरी 21 अक्तूबर को निकाली जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष पंडित रामगोपाल मिश्रा ने बताया कि चौधरी मोहल्ला व रानी साहब के फाटक के पास सड़क टूटी पड़ी है। वहां जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। कमेटी की तरफ से नगर निगम को प्रार्थनापत्र दिया गया है। हालांकि, अब तक सड़क को ठीक नहीं कराया गया है, जबकि पांच अक्तूबर से ही रामलीला का शुभारंभ होना है।बरेली क्लब रोड पर हुए गहरे गड्ढेबरेली क्लब रोड की स्थिति भी काफी खराब है। इस पर गहरे गड्ढे हो गए हैं और सड़क कई जगह से उखड़ चुकी है। इसी मार्ग से होकर श्रद्धालु रामलीला देखने पहुंचते हैं। अंधेरे में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके कारण कई बार लोग वाहन समेत गिरकर हादसों का शिकार हो चुके हैं। रामलीला नाटक समाज के अध्यक्ष सतीश मेहता ने बताया कि सड़क टूटी होने के कारण राहगीरों और दर्शकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को इस सड़क को दुरुस्त कराना चाहिए, ताकि रामलीला में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो।वर्जनबारिश के बाद सड़कों के गड्ढे भरवाने का काम चल रहा है। रामलीला स्थलों के रूट को ठीक कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। - राजीव कुमार राठी, एक्सईएन, नगर निगम