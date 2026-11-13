Bareilly News: पुलों पर गड्ढे...एक्सपेंशन जॉइंट के बीच बढ़ी दरार, हिचकोले खा रहे राहगीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

किला पुल से मिनी बाइपास की ओर उतरने पर फुटपाथ के किनारे बड़ा गड्ढा हो गया है। यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे यह गड्ढा छिप गया है। कई अन्य जगहों पर सड़क की ऊपरी परत भी उखड़ रही है। पुल के किनारों पर भी दरारें आ गई हैं। हार्टमन पुल के एक्सपेंशन जॉइंट के बीच दरारें बढ़ रही हैं। सड़क की ऊपरी परत भी उखड़ गई है। सरियां बाहर निकलने से वाहनों के टायर और निचले हिस्से को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।कुदेशिया पुल के एक्सपेंशन जॉइंट के पास कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। इनके कारण राहगीरों को पुल के जोड़ पर काफी संभलकर वाहन चलाना होता है। पुल पर अचानक गड्ढा सामने आने पर वाहन का संतुलन बिगड़ने का भी खतरा बना रहता है। ये सभी पुल शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित हैं। इनसे रोज बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलने में काफी दिक्कत होती है।पुलों और सड़कों पर लगातार मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं। जिन जगहों पर गड्ढे हैं, उनको दिखवाया जाएगा और सुधार कार्य कराए जाएंगे। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड