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बरेली: मंदिर के गेट पर कुत्तों को मीट खिलाने वाले को पुलिस ने पकड़ा, मानसिक रोगी निकला आरोपी

Tue, 08 Sep 2026 10:43 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 08 Sep 2026 10:43 PM IST
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Police apprehended a person feeding meat to dogs at the temple gate in bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बरेली में मंगलवार को प्रेमनगर थाना के शाहबाद चौकी इलाके में विभूतिनाथ मंदिर गेट पर कुत्तों को मांस के टुकड़े खिलाने वाले शख्स को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। मामले में शिकायत पुलिस से की गई तो आरोपी को तत्काल प्रेमनगर थाने ले जाया गया। वहां पता लगा कि आरोपी दूसरे समुदाय का है तो कार्यकर्ता रिपोर्ट दर्ज करने और आरोपी को भी गिरफ्तार करने की बात कहकर हंगामा करने लगे। 

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आरोपी के भाई को बुलाया गया तो पता लगा कि आरोपी मानसिक मंदित है। वह पानी के जहाज में खाना बनाने का काम करता था। उसकी मानसिक रोग की दवा चल रही है, जो काफी समय से बंद है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने भी थाने जाकर आरोपी से पूछताछ की। उसने कहा कि दवा पर भरोसा नहीं रह गया है। कई साल से खा रहा है लेकिन फायदा नहीं हुआ। आरोपी ने कहा कि उसे अल्लाह पर भरोसा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मांस की दुकान वैध लाइसेंस से संचालित मिली। घटना का सीसी फुटेज वायरल हो रहा है।

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