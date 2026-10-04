Bareilly News: एशियन गेम्स में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों में उत्साह

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खिलाड़ियों का मानना है कि यह जीत युवा पीढ़ी को क्रिकेट से जोड़ेगी। यह उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने को प्रेरित करेगी। इस खिताबी जीत ने बरेली के उभरते क्रिकेटरों के सपनों को नई उड़ान दी है। इससे स्थानीय क्रिकेट का माहौल और अधिक ऊर्जावान बन गया है।- एशियन गेम्स में भारतीय टीम का यह स्वर्ण पदक देश के हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणास्रोत है। जिस अनुशासन और जज्बे के साथ टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया, वह वाकई काबिले तारीफ है। युवा खिलाड़ी इस जीत से बेहद उत्साहित हैं। - ओपी कोहली, वरिष्ठ संयुक्त सचिव बीसीए- भारतीय टीम ने दबाव की स्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस ऐतिहासिक जीत का असर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों पर भी साफ दिख रहा है। यह स्वर्ण पदक देश में क्रिकेट के भविष्य को और अधिक मजबूत करेगा। - नितेश भारद्वाज, स्टेडियम क्रिकेट कोच- खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले की जीत ने हमारे स्थानीय अकादमियों के बच्चों में नया जोश भर दिया है, जो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरेंगे। - महफूज खान, कोच- एशियन गेम्स में भारत के गोल्ड जीतने पर खुशी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर पूरी जान लगा रहा था। इस शानदार जीत से मुझे और मेरे साथियों को अपने खेल को और बेहतर बनाने की नई ऊर्जा मिली है।- शिव कुमार राठी, खिलाड़ी