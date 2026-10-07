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Bareilly News: कटान को रोकने के लिए होगा पिचिंग कार्य

Wed, 07 Oct 2026 03:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:01 AM IST
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Pitching work will be carried out to prevent erosion.
नवाबगंज। पनघैली नदी में आई बाढ़ के बाद याकूबपुर गांव किनारे हुई कटान के सर्वे के लिए मंगलवार को बाढ़ खंड के जेई टीम के साथ पहुंचे।
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याकूबपुर गांव के किसान यूनियन टिकैत गुट के नगर अध्यक्ष हरिशंकर गंगवार ने ग्रामीणों के साथ डीएम को शिकायती पत्र भेजा था। मंगलवार को बाढ़ खंड के जेई भूपेद्र सिंह लोधी ने अपनी टीम के साथ कोठारी बाबा मंदिर और गांव के किनारे हो रहे नदी के कटान को रोकने के लिए सर्वे किया। टीम ने सर्वे के दौरान पाया कि नदी का कटान हुआ है। जेई भूपेद्र सिंह लोधी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आला अधिकारियों को दी जाएगी। संवाद
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