Bareilly News: कटान को रोकने के लिए होगा पिचिंग कार्य

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याकूबपुर गांव के किसान यूनियन टिकैत गुट के नगर अध्यक्ष हरिशंकर गंगवार ने ग्रामीणों के साथ डीएम को शिकायती पत्र भेजा था। मंगलवार को बाढ़ खंड के जेई भूपेद्र सिंह लोधी ने अपनी टीम के साथ कोठारी बाबा मंदिर और गांव के किनारे हो रहे नदी के कटान को रोकने के लिए सर्वे किया। टीम ने सर्वे के दौरान पाया कि नदी का कटान हुआ है। जेई भूपेद्र सिंह लोधी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आला अधिकारियों को दी जाएगी। संवाद

नवाबगंज। पनघैली नदी में आई बाढ़ के बाद याकूबपुर गांव किनारे हुई कटान के सर्वे के लिए मंगलवार को बाढ़ खंड के जेई टीम के साथ पहुंचे।