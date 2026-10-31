Bareilly News: पीईटी... एक दिन में 29 हजार ज्यादा लोगों ने ट्रेनों से की यात्रा

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परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जंक्शन पर दो और बरेली सिटी स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया भी बनाया गया। रोडवेज ने भी अतिरिक्त व्यवस्था की, लेकिन दोनों पालियों में परीक्षा छूटने के बाद ये कम पड़ गईं। विशेष गाड़ियों की लेटलतीफी के कारण परीक्षार्थियों को जो भी ट्रेन मिली, उसी में सवार हो लिए।रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार रात 11 बजे से शुक्रवार रात 10 बजे तक ट्रेनों में 29 हजार से ज्यादा अतिरिक्त यात्री रहे। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के अलावा सिविल पुलिस भी मुस्तैद रही। सीओ जीआरपी मुरादाबाद अनुभाग विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ने के कारण कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। स्टेशनों पर भीड़ के दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।जंक्शन पर खुद एडीआरएम ने संभाला मोर्चामुरादाबाद रेल मंडल के एडीआरएम प्रेम शंकर झा परीक्षा के मद्देनजर बृहस्पतिवार रात ही बरेली पहुंच गए थे। शुक्रवार को उन्होंने भीड़ बढ़ने के दौरान जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस के साथ जंक्शन पर खुद मोर्चा संभाला। प्लेटफाॅर्म नंबर एक और दो पर यात्रियों का ज्यादा दबाव रहा। यहां सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग भी कराई गई। उन्होंने बताया कि परीक्षा विशेष गाड़ियों से परीक्षार्थियों को काफी सहूलियत मिली। ट्रेनों में अनारक्षित यात्रियों की संख्या ज्यादा रही।