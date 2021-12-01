फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Patients arrived at the OPD, but the doctors were nowhere to be found.

Bareilly News: ओपीडी में पहुंचे मरीज चिकित्सक रहे नदारद

Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Patients arrived at the OPD, but the doctors were nowhere to be found.
बरेली। तीन सौ बेड अस्पताल की ओपीडी में शनिवार को मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टरों से परामर्श के लिए इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन

सुबह आठ बजे परिसर में रहने वाले एक कर्मचारी ने ओपीडी कक्ष के ताले खोल दिए लेकिन चिकित्सक समय से नहीं पहुंचे। पर्चा काउंटर और दवा वितरण काउंटर पर भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।

कुछ मरीजों ने इंतजार किया तो कुछ लौट गए। नकटिया निवासी नाजिम सुबह आठ बजे से पहले इलाज को आए थे। करीब घंटे भर बाद उन्हें परामर्श मिला। अस्पताल की ओपीडी कक्ष संख्या एक में फिजिशियन डॉ. हरमीत पुरी, दो में सर्जन डॉ. अविनाश आनंद , तीन में डॉ. उरूस, चार में डॉ. सतीश चंद्र और पांच में डॉ. अर्पित वशिष्ठ समेत अन्य चिकित्सकों की तैनाती है। चिकित्सकों और कर्मचारियों की लापरवाही से ओपीडी संचालन की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

प्रभारी सीएमएस डॉ. इंतजार हुसैन ने बताया कि ओपीडी में डॉक्टर समय से नहीं पहुंचे तो यह गलत है। सभी से जबाव लेकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed