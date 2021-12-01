Bareilly News: ओपीडी में पहुंचे मरीज चिकित्सक रहे नदारद

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सुबह आठ बजे परिसर में रहने वाले एक कर्मचारी ने ओपीडी कक्ष के ताले खोल दिए लेकिन चिकित्सक समय से नहीं पहुंचे। पर्चा काउंटर और दवा वितरण काउंटर पर भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।कुछ मरीजों ने इंतजार किया तो कुछ लौट गए। नकटिया निवासी नाजिम सुबह आठ बजे से पहले इलाज को आए थे। करीब घंटे भर बाद उन्हें परामर्श मिला। अस्पताल की ओपीडी कक्ष संख्या एक में फिजिशियन डॉ. हरमीत पुरी, दो में सर्जन डॉ. अविनाश आनंद , तीन में डॉ. उरूस, चार में डॉ. सतीश चंद्र और पांच में डॉ. अर्पित वशिष्ठ समेत अन्य चिकित्सकों की तैनाती है। चिकित्सकों और कर्मचारियों की लापरवाही से ओपीडी संचालन की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।प्रभारी सीएमएस डॉ. इंतजार हुसैन ने बताया कि ओपीडी में डॉक्टर समय से नहीं पहुंचे तो यह गलत है। सभी से जबाव लेकर कार्रवाई की जाएगी।