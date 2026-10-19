Bareilly News: पूरनपुर मंडी में अव्यवस्थाओं पर तीन खरीद एजेंसियों को नोटिस
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:19 AM IST
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पीलीभीत। पूरनपुर मंडी में धान खरीद और तौल के दौरान संसाधनों की कमी और अव्यवस्थाएं सामने आने पर प्रशासन ने सख्ती की है। शनिवार को निरीक्षण करने पहुंचीं जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा को मंडी में कई खामियां मिलीं।
कहीं धान भरने के लिए बोरे कम थे तो कहीं डस्टर और मशीनों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। किसानों ने भी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएफएमओ ने तीन खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों और मंडी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही संसाधनों की कमी तत्काल दूर कर सोमवार से नियमित रूप से धान खरीद कराने के निर्देश दिए हैं।
पूरनपुर मंडी में धान खरीद की स्थिति और किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए डीएफएमओ प्रज्ञा शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। निरीक्षण में कहीं बोरों की कमी मिली तो कहीं डस्टर और मशीनों से संबंधित समस्याएं सामने आईं। इन कमियों के कारण धान की खरीद और तौल की प्रक्रिया प्रभावित होने की शिकायतें मिलीं। निरीक्षण के दौरान मौजूद किसानों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर बताईं। किसानों ने खरीद प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों और संसाधनों की कमी से होने वाली परेशानियों की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा। मंडी में खरीद संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएफएमओ ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। संवाद
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कहीं धान भरने के लिए बोरे कम थे तो कहीं डस्टर और मशीनों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। किसानों ने भी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएफएमओ ने तीन खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों और मंडी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही संसाधनों की कमी तत्काल दूर कर सोमवार से नियमित रूप से धान खरीद कराने के निर्देश दिए हैं।
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पूरनपुर मंडी में धान खरीद की स्थिति और किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए डीएफएमओ प्रज्ञा शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। निरीक्षण में कहीं बोरों की कमी मिली तो कहीं डस्टर और मशीनों से संबंधित समस्याएं सामने आईं। इन कमियों के कारण धान की खरीद और तौल की प्रक्रिया प्रभावित होने की शिकायतें मिलीं। निरीक्षण के दौरान मौजूद किसानों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर बताईं। किसानों ने खरीद प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों और संसाधनों की कमी से होने वाली परेशानियों की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा। मंडी में खरीद संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएफएमओ ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। संवाद
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