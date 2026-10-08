बरेली: एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना, नियमितीकरण-समान वेतन समेत आठ मांगें उठाईं

बरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों का वर्षों से लंबित मांगों को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में धरना देकर नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन समेत आठ सूत्री मांगें उठाईं। संगठन ने चेतावनी दी है कि 10 अक्तूबर तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 12 अक्तूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

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कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 से 18 साल से स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल समेत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सेवा सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। विज्ञापन



उठाईं ये मांगें

ज्ञापन में नियमितीकरण और समान वेतन के साथ संविदा कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये का फैमिली फ्लोटर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, महंगाई भत्ता, प्रभावी ईपीएफ व नियोक्ता अंशदान, एचआरए या सरकारी आवास और ग्रेच्युटी की मांग की गई है। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के पदों का स्वास्थ्य विभाग में सृजन करने की मांग भी रखी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 से 18 साल से स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल समेत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सेवा सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।ज्ञापन में नियमितीकरण और समान वेतन के साथ संविदा कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये का फैमिली फ्लोटर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, महंगाई भत्ता, प्रभावी ईपीएफ व नियोक्ता अंशदान, एचआरए या सरकारी आवास और ग्रेच्युटी की मांग की गई है। लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के पदों का स्वास्थ्य विभाग में सृजन करने की मांग भी रखी गई है।

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