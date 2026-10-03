Bareilly News: रोशनी से जगमगाएगी नैनीताल रोड, रात में हादसों पर लगेगा ब्रेक

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बहेड़ी। नगर पंचायत देवरनियां में नैनीताल रोड व हाईवे रात में भी चमकेगा। इसके लिए एक करोड़ की लागत से 126 स्ट्रीट लाइट व रेडियम रिफ्लेक्टर को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे रात में हादसों पर ब्रेक लगेगा।नैनीताल रोड फोरलेन पर पिछले पांच साल से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदलने का कार्य शुरू करा दिया गया है। फोरलेन के बीच डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभों पर सफेद स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। इन लाइटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें लगा रेडियम दूर से ही वाहन चालकों को डिवाइडर का साफ संकेत देगा। पहले रात में अंधेरा होने के कारण वाहन चालकों को डिवाइडर दिखाई नहीं देता था, जिससे हादसे का खतरा बना रहता था। नई लाइटों के लगने से सड़क दोनों तरफ से स्पष्ट नजर आएगी।नगर पंचायत देवरनियां के अध्यक्ष कलीम अंसारी ने बताया कि नैनीताल रोड पर वाहनों का भारी दबाव रहता है और लाइट न होने से रात में दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। नगर के विकास के लिए करीब एक करोड़ रुपये के बजट से काम शुरू कराया गया है। इसके तहत नैनीताल रोड हाईवे के अलावा सेमीखेड़ा रोड और देवरनिया-मुड़िया रोड पर भी सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण व स्ट्रीट लाइट का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि बजट पास होने के बाद काम शुरू कर दिया गया है। संवाद