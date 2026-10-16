Bareilly News: हाईवे पर 126 तिरंगा लाइटों से रोशन हुआ नगर पंचायत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:58 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:58 AM IST
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बहेड़ी। नगर पंचायत देवरनियां में विकास और सौंदर्यीकरण की नई मिसाल पेश की गई है। क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 126 आकर्षक तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों के जलते ही नैनीताल रोड जगमगा उठा है।
शाम होते ही जब तिरंगे के तीन रंगों वाली लाइटें एक साथ रोशन होती हैं तो पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी इन लाइटों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
भाजपा सरकार की नगर सौंदर्यीकरण योजना के तहत करोड़ों के बजट से यह कार्य कराया गया है। पहले हाईवे के इस हिस्से में रात के समय अंधेरा रहने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। अब तिरंगा लाइटें लगने से न सिर्फ कस्बे की खूबसूरती बढ़ी है बल्कि रात में आवाजाही भी सुरक्षित हो गई है।
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नगर पंचायत अध्यक्ष कलीम अंसारी और अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि इस कदम से आवाजाही सुरक्षित होगी।
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शाम होते ही जब तिरंगे के तीन रंगों वाली लाइटें एक साथ रोशन होती हैं तो पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी इन लाइटों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
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भाजपा सरकार की नगर सौंदर्यीकरण योजना के तहत करोड़ों के बजट से यह कार्य कराया गया है। पहले हाईवे के इस हिस्से में रात के समय अंधेरा रहने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। अब तिरंगा लाइटें लगने से न सिर्फ कस्बे की खूबसूरती बढ़ी है बल्कि रात में आवाजाही भी सुरक्षित हो गई है।
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नगर पंचायत अध्यक्ष कलीम अंसारी और अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि इस कदम से आवाजाही सुरक्षित होगी।