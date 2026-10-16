Bareilly News: हाईवे पर 126 तिरंगा लाइटों से रोशन हुआ नगर पंचायत

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शाम होते ही जब तिरंगे के तीन रंगों वाली लाइटें एक साथ रोशन होती हैं तो पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी इन लाइटों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।भाजपा सरकार की नगर सौंदर्यीकरण योजना के तहत करोड़ों के बजट से यह कार्य कराया गया है। पहले हाईवे के इस हिस्से में रात के समय अंधेरा रहने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। अब तिरंगा लाइटें लगने से न सिर्फ कस्बे की खूबसूरती बढ़ी है बल्कि रात में आवाजाही भी सुरक्षित हो गई है।नगर पंचायत अध्यक्ष कलीम अंसारी और अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि इस कदम से आवाजाही सुरक्षित होगी।