बरेली: मां-भाई के अपमान से आहत होकर की थी युवक की हत्या, 19 महीने बाद आरोपी सोनू कश्यप गिरफ्तार

बरेली में सुभाषनगर थाना पुलिस ने 25000 रुपये के इनामी हत्यारोपी सोनू कश्यप उर्फ फुन्नू उर्फ मुन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। उसे रामगंगा तिराहे से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। वह 19 महीने पहले सोनू उर्फ विकास की हत्या करके भागा था। दूसरे राज्यों में मेलों में दुकान लगाकर आजीविका चला रहा था।

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पुलिस के मुताबिक सोनू कश्यप ने साथियों के संग मिलकर 28 फरवरी 2025 को सोनू उर्फ विकास की हत्या की थी। एसएसपी ने 22 सितंबर 2026 को उस पर 25000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।