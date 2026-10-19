Bareilly News: टूटे खड़ंजे पर कीचड़ और जलभराव, चलना भी दुश्वार

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स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव के उमर मोहम्मद और शाहिद खां के मकान के सामने खड़ंजा पूरी तरह टूट गया है। कई महीनों से रास्ता उखड़ा पड़ा है, लेकिन बार-बार शिकायत के बाद भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शाहिद खां, नन्हे खां, सयाद अली और उमर ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक के आला अधिकारियों तक चक्कर काट चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हुइ्र। टूटे रास्ते पर लोग फिसलकर चोटिल हो जाते हैं। विज्ञापन



बीडीओ भुता अर्जुन यादव ने बताया कि खराब रास्ते की कार्ययोजना तैयार है, बजट आते ही जल्द निर्माण कराकर रास्ता सही किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव के उमर मोहम्मद और शाहिद खां के मकान के सामने खड़ंजा पूरी तरह टूट गया है। कई महीनों से रास्ता उखड़ा पड़ा है, लेकिन बार-बार शिकायत के बाद भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शाहिद खां, नन्हे खां, सयाद अली और उमर ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक के आला अधिकारियों तक चक्कर काट चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हुइ्र। टूटे रास्ते पर लोग फिसलकर चोटिल हो जाते हैं।बीडीओ भुता अर्जुन यादव ने बताया कि खराब रास्ते की कार्ययोजना तैयार है, बजट आते ही जल्द निर्माण कराकर रास्ता सही किया जाएगा।

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कुआंडांडा। विकासखंड भुता के गांव डंडिया नवाजिश अली में खड़ंजा उखड़ जाने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव की मुख्य गली में उखड़े खड़ंजे की वजह से जलभराव और कीचड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। राहगीरों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।