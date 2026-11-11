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Bareilly News: वन्यजीव के हमले में बाइक सवार घायल

Wed, 11 Nov 2026 10:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 11 Nov 2026 10:41 PM IST
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Motorcyclist injured in wildlife attack
नवाबगंज/क्योलड़िया। सुसराल में भाई दूज मनाने जा रहे बाइक सवार पर वन्यजीव ने हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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शाहजहांपुर के कस्बा खुदागंज के रामेश्वरगंज गौटिया गांव निवासी हरपाल बाइक से नवाबगंज के अमीरनगर गांव में अपनी ससुराल सेवाराम के घर जा रहे थे। उनके मुताबिक, अमीरनगर और गाजीपुर गांव के बीच जंगल में पहुंचने पर एक वन्यजीव ने उनपर हमला कर दिया। वह किसी तरह बचकर गन्ने के खेत में छिप गए और ससुराल वालों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने एंबुलेंस बुलाई और वन विभाग को जानकारी दी। घायल हरपाल को क्योलड़िया सीएचसी में भर्ती कराया गया। वन रेंजर केके मिश्रा ने बताया कि टीम मौके पर पहुंच रही है। जांच के बाद पता लगेगा कि घटना कैसे हुई। अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वन्यजीव ने युवक पर हमला किया है। ग्रामीणों ने बताया है कि युवक के पेट और कंधे पर निशान बने हैं। अमीरनगर में पिंजरा लगा हुआ है। वन विभाग की टीम प्रतिदिन सर्च अभियान चला रही है।
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