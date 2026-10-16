Bareilly News: बवाल का आरोपी मोबीन बेग गिरफ्तार फोन घर रखकर भीड़ में हुआ था शामिल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
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बरेली। बरेली बवाल के आरोपी फरीदापुर चौधरी निवासी मोबीन बेग को कैंट पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि 26 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी थाने में दर्ज मामले में तौकीर रजा सहित 29 नामजद व कई अज्ञात आरोपी हैं। सर्विलांस और सीसी फुटेज से पहचान कर पुलिस ने मोबीन बेग की गिरफ्तारी की। उसके खिलाफ कोतवाली में भी एक मामला दर्ज है।
पूछताछ में मोबीन बेग ने बताया कि बवाल से पहले 19 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर आए थे। पार्षद नासिर खान के घर बैठक हुई थी, जो बाद में बेग बरातघर में स्थानांतरित हो गई थी।
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मौलाना ने कहा था कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। 26 सितंबर को नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने का आह्वान करते हुए कहा था कि पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुकना है, अंजाम चाहे जो भी हो।
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सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि 26 सितंबर 2025 को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी थाने में दर्ज मामले में तौकीर रजा सहित 29 नामजद व कई अज्ञात आरोपी हैं। सर्विलांस और सीसी फुटेज से पहचान कर पुलिस ने मोबीन बेग की गिरफ्तारी की। उसके खिलाफ कोतवाली में भी एक मामला दर्ज है।
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पूछताछ में मोबीन बेग ने बताया कि बवाल से पहले 19 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा फरीदापुर आए थे। पार्षद नासिर खान के घर बैठक हुई थी, जो बाद में बेग बरातघर में स्थानांतरित हो गई थी।
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मौलाना ने कहा था कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। 26 सितंबर को नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने का आह्वान करते हुए कहा था कि पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुकना है, अंजाम चाहे जो भी हो।