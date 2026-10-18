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Bareilly News: मीरगंज-जाम मार्ग जर्जर, गड्ढों से हादसों का खतरा

Sun, 18 Oct 2026 02:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:46 AM IST
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Mirganj-Jam road in poor condition; potholes pose risk of accidents
मीरगंज। मीरगंज-जाम मार्ग की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, जिससे करीब एक दर्जन गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और हादसों का खतरा बना हुआ है। अधिवक्ता देवेश कुमार शर्मा ने अधिकारियों से इसकी मरम्मत कराने की मांग की है।
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यह मार्ग ग्राम हल्दी खुर्द और नंदपुरा समेत करीब एक दर्जन गांवों को जोड़ता है। तहसील मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग पांच किलोमीटर है। खराब सड़क के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानी से गुजरना पड़ता है, जिससे समय भी अधिक लगता है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड, बरेली के अंतर्गत आता है। इसकी मरम्मत न होने से लोगों में नाराजगी है।
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समस्या को लेकर अधिवक्ता देवेश कुमार शर्मा ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने मार्ग की स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। उपजिलाधिकारी मीरगंज निधि शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाएगा। संवाद
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