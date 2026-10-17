बरेली: बैंक अधिकारी बनकर किया कॉल, बुजुर्ग के खाते से निकाले 26 लाख रुपये, साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज

बरेली में साइबर ठगों ने आधी रात में एक बुजुर्ग की 30 लाख की एफडी के बदले 27 लाख रुपये का लोन ले लिया। उसमें से 25 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल भी ली। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही, बैंक प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

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स्टेशन रोड निवासी 85 साल के सुदर्शन सहगल ने रिपोर्ट में बताया है कि इसी साल 13 जुलाई को उन्होंने 30 लाख रुपये की एफडी कराई थी। 13 अक्तूबर की रात नौ बजे उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और बीमा योजना की जानकारी दी। उसने कहा कि यह योजना बैंक की ओर से संचालित है और आज आखिरी दिन है।ठग ने एक फॉर्म भरने का आग्रह किया। इसके बाद कुछ ओटीपी और मेसेज आए। सहगल को शक हुआ तो उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। सुरक्षा के लिए उन्होंने रात 10 बजे अपना बचत खाता फ्रीज करा दिया। इस दौरान उन्हें रात में ही एक नए खाता संख्या 2701 के खुलने की जानकारी मिली।