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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Elderly person swindled out of Rs 26 lakh in cyber fraud by someone posing as a bank official

बरेली: बैंक अधिकारी बनकर किया कॉल, बुजुर्ग के खाते से निकाले 26 लाख रुपये, साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 03:55 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 17 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

बरेली में साइबर ठगों ने बुजुर्ग की 30 लाख रुपये की एफडी के बदले 27 लाख रुपये का लोन ले लिया। उनके खाते से 25 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल भी ली गई। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

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Elderly person swindled out of Rs 26 lakh in cyber fraud by someone posing as a bank official
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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बरेली में साइबर ठगों ने आधी रात में एक बुजुर्ग की 30 लाख की एफडी के बदले 27 लाख रुपये का लोन ले लिया। उसमें से 25 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल भी ली। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही, बैंक प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

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स्टेशन रोड निवासी 85 साल के सुदर्शन सहगल ने रिपोर्ट में बताया है कि इसी साल 13 जुलाई को उन्होंने 30 लाख रुपये की एफडी कराई थी। 13 अक्तूबर की रात नौ बजे उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और बीमा योजना की जानकारी दी। उसने कहा कि यह योजना बैंक की ओर से संचालित है और आज आखिरी दिन है।
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ठग ने एक फॉर्म भरने का आग्रह किया। इसके बाद कुछ ओटीपी और मेसेज आए। सहगल को शक हुआ तो उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। सुरक्षा के लिए उन्होंने रात 10 बजे अपना बचत खाता फ्रीज करा दिया। इस दौरान उन्हें रात में ही एक नए खाता संख्या 2701 के खुलने की जानकारी मिली।

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मैनेजर ने एफडी सुरक्षित होने का दिया था आश्वासन 
इस पर उन्होंने रात में ही बैंक मैनेजर को कॉल की। सहगल के मुताबिक, मैनेजर ने एफडी सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। अगले दिन सहगल बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनकी एफडी के बदले 27 लाख रुपये का लोन दिया गया है। ठग ने इस खाते से 25,79,554 रुपये निकाल लिए हैं।

एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ठग ने जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था, उसकी जांच की जा रही है। बैंक प्रबंधन से भी जानकारी ली जाएगी।

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