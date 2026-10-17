यूपी: बरेली होकर चार और त्योहार विशेष ट्रेनों का किया जाएगा संचालन, समय सारिणी जारी

नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद विशेष ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रियों के दबाव के बीच रेलवे ने शुक्रवार को बरेली होकर चार और त्योहार विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। इन गाड़ियों का संचालन चंडीगढ़-बरौनी और वाराणसी-दिल्ली के बीच किया जाएगा। दिल्ली-वाराणसी के बीच एक और बरौनी-चंडीगढ़ के बीच यह गाड़ियां छह-छह फेरे लेंगी। इससे पहले रेलवे बरेली होकर अप-डाउन 48 विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी कर चुका है।

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मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 04536 चंडीगढ़-बरौनी विशेष ट्रेन 23 अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चंडीगढ़ से रात 11:45 बजे चलने के बाद अंबाला, यमुना नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह सात बजे बरेली आएगी और सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, सीवान, छपरा, होते हुए रात 12:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।04535 बरौनी-चंडीगढ़ विशेष गाड़ी 25 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रात 2:25 बजे बरौनी से चलने के बाद अगले दिन शाम 7:18 बजे बरेली आएगी और तीसरे दिन तड़के 3:35 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।04032 दिल्ली-वाराणसी विशेष ट्रेन 17 अक्तूबर को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलने के बाद रात 2:18 बजे बरेली आएगी और अगले दिन अपराह्न तीन बजे वाराणसी पहुंचेगी।04031 वाराणसी-दिल्ली विशेष ट्रेन 18 अक्तूबर को रात 8:15 बजे वाराणसी से चलने के बाद अगले दिन सुबह 5:57 बजे बरेली आएगी और 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।