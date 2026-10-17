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बरेली: घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पत्नी बोली- नशे की हालत में उठाया आत्मघाती कदम

Sat, 17 Oct 2026 12:46 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 17 Oct 2026 12:46 PM IST
सार

बरेली की ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में एक युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में आत्महत्या करने की बात सामने आई है। 

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Dead body of man found hanging from a noose in his house in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में 28 वर्षीय युवक लवकुश शर्मा का शव फंदे पर लटका मिला। शुक्रवार रात उनकी पत्नी प्रीति ने पुलिस को सूचना दी कि पति ने नशे की हालत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि युवक नशे का आदी था। इसी कारण उसने रात में यह आत्मघाती कदम उठाया। यह घटना रात करीब डेढ़ बजे हुई। 

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लवकुश शर्मा की पत्नी प्रीति ने सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सुभाषनगर सतीश कुमार नैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि लवकुश शर्मा ने अपने घर की छत पर बने बरामदे में फंदा लगाया है। पुलिस के अनुसार लवकुश शर्मा नशे का आदी था। इसी कारण उसने रात में नशे की हालत में आत्मघाती कदम उठाया। 
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पुलिस ने बताया कि शव का पंचायत नामा भरा जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। वैसे मामला आत्महत्या का है। नशे के अलावा इसकी क्या वजह रही, परिवार शिकायत करेगा तो पुलिस इसकी विस्तृत जांच कर लेगी।

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