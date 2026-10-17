बरेली: घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पत्नी बोली- नशे की हालत में उठाया आत्मघाती कदम

बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में 28 वर्षीय युवक लवकुश शर्मा का शव फंदे पर लटका मिला। शुक्रवार रात उनकी पत्नी प्रीति ने पुलिस को सूचना दी कि पति ने नशे की हालत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि युवक नशे का आदी था। इसी कारण उसने रात में यह आत्मघाती कदम उठाया। यह घटना रात करीब डेढ़ बजे हुई।

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लवकुश शर्मा की पत्नी प्रीति ने सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सुभाषनगर सतीश कुमार नैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि लवकुश शर्मा ने अपने घर की छत पर बने बरामदे में फंदा लगाया है। पुलिस के अनुसार लवकुश शर्मा नशे का आदी था। इसी कारण उसने रात में नशे की हालत में आत्मघाती कदम उठाया। विज्ञापन



पुलिस ने बताया कि शव का पंचायत नामा भरा जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। वैसे मामला आत्महत्या का है। नशे के अलावा इसकी क्या वजह रही, परिवार शिकायत करेगा तो पुलिस इसकी विस्तृत जांच कर लेगी। लवकुश शर्मा की पत्नी प्रीति ने सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सुभाषनगर सतीश कुमार नैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि लवकुश शर्मा ने अपने घर की छत पर बने बरामदे में फंदा लगाया है। पुलिस के अनुसार लवकुश शर्मा नशे का आदी था। इसी कारण उसने रात में नशे की हालत में आत्मघाती कदम उठाया।पुलिस ने बताया कि शव का पंचायत नामा भरा जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। वैसे मामला आत्महत्या का है। नशे के अलावा इसकी क्या वजह रही, परिवार शिकायत करेगा तो पुलिस इसकी विस्तृत जांच कर लेगी।

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