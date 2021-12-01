Bareilly News: नशीला पदार्थ पिलाकर विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म

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कस्बे की विवाहिता ने पुलिस को बताया कि राशन कार्ड बनवाने के सिलसिले में आकाश और अशोक का घर पर आना-जाना था। एक दिन दोनों घर पर कोल्ड ड्रिंक लाए। उन्होंने तीन गिलास मंगवाए। वह किचन से नमकीन लेकर आई तो आरोपियों ने जबरन कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके बाद वह होश में नहीं रही। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। फिर वही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने एक साल तक कई बार चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया।शिकायत पर पति को दी जान से मारने की धमकीपीड़िता ने पुलिस को बताया कि पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। पीड़िता ने आरोपियों से तंग आकर कमरा बदलकर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया। आरोपी वहां भी पहुंच गए। इसकी जानकारी पति को हुई तो आरोपियों से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। इस पर आरोपियों ने पति से मारपीट की। अब पीड़िता और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।वर्जनमहिला और आरोपियों के बीच पहले से संबंध थे। महिला का पति दिवाली पर घर लौटा तो अन्य लोगों ने उसको इस बारे में बताया। इसके बाद तहरीर दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़िता की रजामंदी पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। आरोपियों के फोन जब्त कर वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। - संदीप सिंह, सीओदुष्कर्म पीड़िता के पिता को धमकाने का आरोपरिठौरा। युवती का घर से अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी पीड़िता के पिता पर रिपोर्ट वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। पिता ने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार खौफ में है। उन्होंने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि इज्जतनगर क्षेत्र के गांव मोहरिनयां निवासी जगमोहन दो साथियों की मदद से युवती को रात में कार में अगवा कर ले गया। वे उसे निर्माणाधीन बरेली-पीलीभीत हाईवे के पास ले गए। जगमोहन ने दुष्कर्म किया और दो अन्य ने अश्लीलता की। बाद में पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गए। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने आपबीती सुनाई। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।