Bareilly News: फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप, हंगामा

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परिजनों के अनुसार, गीता की शादी वर्ष 2023 में गांव खितौसा निवासी जसवंत सिंह से हुई थी। घटना के समय गीता का पति जसवंत मीरगंज में शराब भट्ठी पर ड्यूटी पर था। उसके ससुर वीर सिंह खेत पर काम करने गए थे। मृतका की सास द्रौपदी के अनुसार, गीता ने कमरे में फंदा लगाकर जान दी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।मायका पक्ष के लोगों ने किया हंगामाविवाहिता का मायका गांव कोढ़पुर में है। सूचना मिलने के बाद मायके पक्ष की महिलाएं गांव खितौसा पहुंच गईं। उन्होंने घर के सदस्यों व भाई की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। विवाहिता का भाई दिल्ली में मजदूरी करता है। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रभात मिश्रा व पुलिस अधिकारी रहे। अधिकारियों ने समझाकर विवाहिता के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।