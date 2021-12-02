Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:30 AM IST
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स्थापना दिवस: योग विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में योग साधना सुबह सात बजे से।
बैठक : सपा की ओर से मुकरमपुर में नगर विधानसभा क्षेत्र की बैठक दोपहर दो बजे से।
उर्स शरीफ : निगोही के गौसनगर में उर्स-ए-गौस पाक में चादरपोशी दोपहर दो बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
-उस्मानबाग चौकी स्थित श्री रुद्र बाला जी धाम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर तीन बजे से
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बैठक : सपा की ओर से मुकरमपुर में नगर विधानसभा क्षेत्र की बैठक दोपहर दो बजे से।
उर्स शरीफ : निगोही के गौसनगर में उर्स-ए-गौस पाक में चादरपोशी दोपहर दो बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां स्थित महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
-उस्मानबाग चौकी स्थित श्री रुद्र बाला जी धाम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर तीन बजे से