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Bareilly News: युवतियों पर फब्तियां कसने वाला शोहदा गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:41 AM IST
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Lout who passed lewd remarks at young women arrested.
मीरगंज। थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगरिया सादात रेलवे स्टेशन के पास आने-जाने वाली महिलाओं और युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने वाले एक मनचले को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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पुलिस के अनुसार, तीन अक्तूबर को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास एक युवक महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा है। वहां पहुंचकर उसे दबोच लिया गया। पकड़े गए शीशगढ़ के ग्राम बीसलपुर निवासी 22 वर्षीय आरोपी युवक ने पूछताछ में अपना नाम अर्जुन बताया। सीओ अजय कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संवाद
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