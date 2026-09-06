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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   ITI admission deadline extended to September 7; only 11 percent of seats filled in the division.

Bareilly News: आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि सात सितंबर तक बढ़ी, मंडल में केवल 11 फीसदी दाखिले

Sun, 06 Sep 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 01:44 AM IST
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ITI admission deadline extended to September 7; only 11 percent of seats filled in the division.
बरेली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की अंतिम तिथि अब सात सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मंडल भर में पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिससे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। कुल 8460 सीटों में से अब तक केवल 11 फीसदी से अधिक सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं।
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मंडल के 20 राजकीय आईटीआई कॉलेजों में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया जारी है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) की वेबसाइट पर लगातार सीटों का विवरण अद्यतन किया जा रहा है। दो दिन पहले जारी आंकड़ों के अनुसार, बरेली में करीब 18 फीसदी, शाहजहांपुर में आठ फीसदी, बदायूं में नौ फीसदी और पीलीभीत में 11 फीसदी प्रवेश हुए हैं। यह स्थिति पूरे मंडल में प्रवेश की सुस्त रफ्तार को दर्शाती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि तिथि बढ़ने से अधिक छात्र आवेदन करेंगे। यह विस्तार छात्रों को प्रवेश लेने का एक और महत्वपूर्ण अवसर देगा। नोडल प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के प्रवेश परिणाम वेबसाइट http://www.scvtup.in और http://upvesd.gov.in/dte पर घोषित किए गए हैं। प्रवेशार्थी ऑनलाइन आवंटन पत्र और सभी मूल दस्तावेज के साथ परिसर में प्रवेश ले सकते हैं।
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जिलेवार प्रवेश की स्थिति

बरेली जिले के सात आईटीआई कॉलेजों में कुल 2830 सीटें हैं। इनमें से अब तक करीब 542 सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं, जो कुल सीटों का लगभग 18 फीसदी है। आईटीआई सीबीगंज में सर्वाधिक प्रवेश दर्ज किए गए हैं। बदायूं जिले के छह राजकीय आईटीआई कॉलेजों में 2626 सीटों में से 152 से अधिक सीटें भरी हैं। पीलीभीत के तीन आईटीआई में 1370 सीटों में से 154 सीटें भर चुकी हैं। शाहजहांपुर के चार आईटीआई में 1634 सीटों में से 140 सीटें भरी हैं। पूरे मंडल में प्रवेश की यह स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने निकट के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं।
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