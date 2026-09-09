Bareilly News: फर्जी नाम से पैसे निकालने के मामले में जांच शुरू, मांगी गई आख्या

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बता दें कि विभाग के छह रिटायर्ड अवर अभियंताओं के नाम पर करीब 32.95 लाख रुपये निकाले गए। जिनके नाम पर भुगतान किया गया उन्होंने निर्माण खंड भवन में कभी नौकरी भी नहीं की है। महालेखाकार कार्यालय की वैलिडेशन सेल ने जांच में छह सेवानिवृत्त जेई को अतिरिक्त एरियर भुगतान किए जाने को लेकर आशंका जताई है। सामने आया कि वरिष्ठ उप महालेखाकार ने इस मामले में जांच की रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद मुख्य अभियंता ने मामले में जांच बैठाई है। अधीक्षण अभियंता को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित विभाग से आख्या मांगी गई है। आख्या मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।बता दें कि वैलिडेशन सेल का कहना है कि सेवानिवृत्त अवर अभियंता कमलेश को 5,17,694 रुपये, मोनिका को 5,41,112 रुपये, निशा को 5,75,902 रुपये, मुकेश को 5,48,082 रुपये, वसंधरा को 5,67,360 और प्रिया को 5,45,208 रुपयों से ज्यादा भुगतान किया गया। सामने आया कि विभाग में अवर अभियंता राजाराम ही तैनात रहे। उनके अलावा दूसरे कर्मचारियों के भी विभाग में होने पर आशंका जताई गई है।वर्जनमामला उजागर होने के बाद अधीक्षण अभियंता को जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद संबंधित विभाग से आख्या मांगी गई है। आख्या मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में जांच जारी है। - सीपी गुप्ता, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग