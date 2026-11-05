Bareilly News: मेवा और अन्न से बनीं मिठाइयों की बढ़ी मांग

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बड़ा बाजार के दुकानदार दिलीप गुप्ता ने बताया कि प्रीमियम रेंज की मिठाइयों की पहले से ही पैकिंग कर दी जाती है। इनके डिब्बों पर वजन के साथ कीमत भी लिखी गई है। इनको खासकर दिवाली पर उपहार के लिए खरीदा जाता है। आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध काजू कतली, काजू रोल, गुलकंद-शहद की मिठाई, रोज पेटल्स आदि की मांग अधिक है। वहीं, मावा से बनीं पारंपरिक मिठाइयों की मांग भी बनी हुई है।फिटनेस का भी ध्यानदुकानदार अमित आहूजा ने बताया कि शुगर फ्री मिठाइयों में प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें चीनी या कृत्रिम स्वीटनर नहीं मिलाया जाता है। जल्द खराब होने वाली मिठाइयों के डिब्बों पर उत्पादन और एक्सपायरी की तारीख भी अंकित होती है। सेहत और फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोग इसको खरीद रहे हैं। इस बार मल्टीग्रेन (मिश्रित अन्न) मिठाइयां भी खूब पसंद की जा रही हैं। इनमें मावा न होने के कारण ये 10 दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। बेक्ड डेजर्ट की मांग बनी हुई है।600 रुपये से गिफ्ट हैंपर की शुरुआतउपहार के तौर पर दिए जाने वाले मेवे, चॉकलेट, नमकीन और बिस्किट के आकर्षक हैंपर 600 रुपये से शुरू हो रहे हैं। मेवा और प्रीमियम मिठाइयों के हैंपर भी बनाए गए हैं। हैंपर को पसंद और बजट के अनुसार भी तैयार कराया जा रहा है। सामग्री के साथ कीमत बढ़ती जाती है। वहीं, एक-दो माह पहले से बुक कराए गए मिठाइयों के ऑर्डर की डिलीवरी भी शुरू हो गई है।देसी घी की मिठाई - 720 से 800प्रीमियम मिठाई - 1,200 से 2,200मल्टीग्रेन मिठाई - 720 से 800बेक्ड डेजर्ट -शुगर फ्री मिठाई -नोट : कीमतें रुपये प्रति किलो में