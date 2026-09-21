Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 21 Sep 2026 02:43 AM IST
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खेल
सेपकटाकरा : मंडल स्तरीय बालक-बालिका वर्ग सेपकटाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित आरएन टैगोर इंटर काॅलेज में सुबह 10 बजे से।
योगासन : जनपद स्तरीय बालक वर्ग योगासन प्रतियोगिता एसवी इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
योगासन : जनपद स्तरीय बालिका वर्ग योगासन प्रतियोगिता द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज कॉलेज में सुबह 11 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
जिम्नास्टिक : प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
विविध
बैठक : सर्किट हाउस के सामने विद्युत निगम के अफसरों और उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैैठक सुबह 11:30 बजे से।
शिविर : एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में दोपहर 12:30 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक पार्क का मंचन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,000 रुपये प्रति किलो
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सेपकटाकरा : मंडल स्तरीय बालक-बालिका वर्ग सेपकटाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित आरएन टैगोर इंटर काॅलेज में सुबह 10 बजे से।
योगासन : जनपद स्तरीय बालक वर्ग योगासन प्रतियोगिता एसवी इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
योगासन : जनपद स्तरीय बालिका वर्ग योगासन प्रतियोगिता द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज कॉलेज में सुबह 11 बजे से।
ट्रायल : प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
जिम्नास्टिक : प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
विविध
बैठक : सर्किट हाउस के सामने विद्युत निगम के अफसरों और उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैैठक सुबह 11:30 बजे से।
शिविर : एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में दोपहर 12:30 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट के तहत नाटक पार्क का मंचन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,36,000 रुपये प्रति किलो