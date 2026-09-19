Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 19 Sep 2026 03:19 AM IST
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धर्म-कर्म
महोत्सव : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव सुबह 9 बजे से।
प्राकट्योत्सव : राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में राधाष्टमी प्राकट्योत्सव सुबह 10 बजे से।
कुल : शहदाना वली के उर्स में हजरत सैय्यद शाह बाबा का कुल शहदाना रोड स्थित दरगाह पर सुबह पर 10.10 बजे।
विविध
माल्यार्पण : उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से हेमंत बिष्ट शहीद स्मारक पर माल्यार्पण सुबह 9 बजे।
सम्मेलन : कांग्रेस की ओर से बुनकर व दस्तकार संवाद सम्मेलन जगतपुर स्थित एपी लॉन में दोपहर 1 बजे से।
गणेश पंडाल
विसर्जन यात्रा : श्री गणेश महोत्सव समिति (शाहबाद) की ओर से श्री विभूतिनाथ मंदिर में हवन, मटकी फोड़ एवं विसर्जन यात्रा सुबह 10 बजे से।
विसर्जन : श्री गणेश पूजन समारोह समिति की ओर से अष्टमी गणेश विसर्जन कार्यक्रम शाम 5 बजे।
फूलों की होली : कटरा का राजा गणेश मंडल की ओर से कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में फूलों की होली एवं छप्पन भोग शाम 7 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम : श्री गणेश महोत्सव समिति उप्र एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन की ओर से आलमगिरी गंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो
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महोत्सव : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव सुबह 9 बजे से।
प्राकट्योत्सव : राजेंद्र नगर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में राधाष्टमी प्राकट्योत्सव सुबह 10 बजे से।
कुल : शहदाना वली के उर्स में हजरत सैय्यद शाह बाबा का कुल शहदाना रोड स्थित दरगाह पर सुबह पर 10.10 बजे।
विविध
माल्यार्पण : उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से हेमंत बिष्ट शहीद स्मारक पर माल्यार्पण सुबह 9 बजे।
सम्मेलन : कांग्रेस की ओर से बुनकर व दस्तकार संवाद सम्मेलन जगतपुर स्थित एपी लॉन में दोपहर 1 बजे से।
गणेश पंडाल
विसर्जन यात्रा : श्री गणेश महोत्सव समिति (शाहबाद) की ओर से श्री विभूतिनाथ मंदिर में हवन, मटकी फोड़ एवं विसर्जन यात्रा सुबह 10 बजे से।
विसर्जन : श्री गणेश पूजन समारोह समिति की ओर से अष्टमी गणेश विसर्जन कार्यक्रम शाम 5 बजे।
फूलों की होली : कटरा का राजा गणेश मंडल की ओर से कटरा मानराय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में फूलों की होली एवं छप्पन भोग शाम 7 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम : श्री गणेश महोत्सव समिति उप्र एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन की ओर से आलमगिरी गंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,50,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,35,000 रुपये प्रति किलो