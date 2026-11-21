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क्रिकेट : स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।

स्पोर्ट्स फेस्ट : एसआरएमएस सीईटी में डॉ. अब्दुल कलाम जोनल स्पोर्ट्स फेस्ट सुबह 9 बजे से।

टेबल टेनिस : रुविवि में नॉर्थ जोन अंतरविश्वविद्यालयीय पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।

विविध

कवि सम्मेलन : राष्ट्रीय कवि संगम ब्रज प्रांत बरेली की ओर से कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में अपराह्न 4 बजे से।

कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भागवत कथा शाम 7:30 बजे से।

सराफा बाजार



सोना- 1,27,500 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी- 1,54,500 रुपये प्रति किलो



खेल