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Bareilly News: शहर में आज

Sun, 25 Oct 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:15 AM IST
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In the city today
धर्म-कर्म
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संत सम्मेलन : रामपुर बाग स्थित आनंद आश्रम में संत सम्मेलन सुबह 8 बजे एवं शाम 6 बजे से।
शस्त्र पूजन : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का शस्त्र पूजन कार्यक्रम लाल फाटक के नीचे स्थित शिव स्वरूप बरातघर में सुबह 11 बजे से।
प्रवचन : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रवचन किला स्थित बीबीएल पब्लिक स्कूल में शाम 6 बजे से।
विविध
डॉग शो : इज्जतनगर स्थित आीवीआरआई में डॉग शो सुबह 9 बजे से।
गोष्ठी : अखिल भारतीय साहित्य परिषद की काव्य गोष्ठी प्रभातनगर में दोपहर 12 बजे से।
प्रतियोगिता : बीबीएल पब्लिक स्कूल में अंतरविद्यालयीय वॉलीबॉल एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
मेला : माधोबाड़ी नई बस्ती स्थित वाल्मीकि मेला मैदान पर वाल्मीकि सद्भावना मेले का शुभारंभ शाम 7 बजे।
सम्मेलन : ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन व विप्रजन सम्मान समारोह नरियावल स्थित भगवान श्री परशुराम भवन में सुबह 11 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,44,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,00,00 रुपये प्रति किलो
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