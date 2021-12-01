Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:51 AM IST
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विविध
सेपक टाकरा : प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
वॉलीबाॅल : इंटर स्कूल वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का शुभारंभ पीलीभीत बाइपास स्थित विद्या वर्ल्ड स्कूल में सुबह 10 बजे से।
कबड्डी : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
चेस : अंतर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता के लिए रुहेलखंड विवि की चेस टीम का चयन पंडित दीन दयाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोपहर 2:30 बजे से।
बॉक्सिंग : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बाॅक्सिंग प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में नाटक ''''चरनदास चोर'''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : निर्माण नगर कॉलोनी स्थित श्री मां मनोकामना वैष्णो धाम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
कथा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
मंचन : त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल पर श्री खाटू श्याम चरित्र का मंचन शाम 6 बजे से।
उर्स : शहीद मर्द बाबा के उर्स में महफिल-ए-समां खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर रात 9 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,28,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
सेपक टाकरा : प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
वॉलीबाॅल : इंटर स्कूल वॉलीबाॅल प्रतियोगिता का शुभारंभ पीलीभीत बाइपास स्थित विद्या वर्ल्ड स्कूल में सुबह 10 बजे से।
कबड्डी : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
चेस : अंतर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता के लिए रुहेलखंड विवि की चेस टीम का चयन पंडित दीन दयाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोपहर 2:30 बजे से।
बॉक्सिंग : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बाॅक्सिंग प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
मंचन : स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में नाटक ''''चरनदास चोर'''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3 बजे से।
कथा : निर्माण नगर कॉलोनी स्थित श्री मां मनोकामना वैष्णो धाम मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
कथा : प्रभातनगर स्थित सोमनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
कथा : रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
मंचन : त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल पर श्री खाटू श्याम चरित्र का मंचन शाम 6 बजे से।
उर्स : शहीद मर्द बाबा के उर्स में महफिल-ए-समां खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर रात 9 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,50,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,28,000 रुपये प्रति किलो