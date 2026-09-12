Bareilly News: शहर में आज

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पौधरोपण : कैंट स्थित गोशाला में पौधरोपण सुबह 9 बजे।

ताइक्वांडो : स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित इनडोर हॉल में ताइक्वांडो चैंपियनशिप सुबह 10 बजे से।

दीक्षारंभ : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबंधन विभाग में दीक्षारंभ सुबह 10:30 बजे से।

प्रतियोगिता : अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से भाषण एवं गायन प्रतियोगिता सीबीगंज स्थित कॉम्पीटेंट पब्लिक स्कूल में सुबह 11 बजे से।

सम्मान : उप्र महिला शिक्षक संघ की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह डीडीपुरम स्थित मिड टाउन होटल में शाम 4 बजे से।

धर्म-कर्म

कथा : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा शाम 5 बजे से।

कथा : मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भागवत कथा शाम 6 बजे से।

सराफा बाजार

सोना- 1,49,500 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी- 2,30,000 रुपये प्रति किलो



विविध