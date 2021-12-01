Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 01 Sep 2026 12:05 AM IST
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विविध
जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।गोष्ठी : गजलकार दुष्यंत कुमार की जयंती पर विचार गोष्ठी बिहारीपुर स्थित मानव सेवा क्लब के सभागार में सुबह 11:30 बजे से।
स्वागत : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित मिनिस्टि्रयल स्टाफ एसोसिएशन के सभागार में नवागत कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय का स्वागत समारोह दोपहर 12 बजे।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबाॅल लीग शाम 4 बजे से।
कृष्ण लीला : अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में श्रीकृष्ण लीला समारोह शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,53,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,37,000 रुपये प्रति किलो
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जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय स्थित सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।गोष्ठी : गजलकार दुष्यंत कुमार की जयंती पर विचार गोष्ठी बिहारीपुर स्थित मानव सेवा क्लब के सभागार में सुबह 11:30 बजे से।
स्वागत : रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित मिनिस्टि्रयल स्टाफ एसोसिएशन के सभागार में नवागत कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय का स्वागत समारोह दोपहर 12 बजे।
विज्ञापन
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबाॅल लीग शाम 4 बजे से।
कृष्ण लीला : अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में श्रीकृष्ण लीला समारोह शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,53,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,37,000 रुपये प्रति किलो