Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 14 Nov 2026 12:45 AM IST
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विविध
प्रतियोगिता : बाल दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता, फल और मिष्ठान वितरण सिविल लाइंस स्थित आर्य समाज अनाथालय में सुबह 11 बजे से।
बैठक : सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री भूपेंद्र चौधरी की बैठक दोपहर 12:15 बजे से व प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर की बैठक शाम 6 बजे से।
खेल
कबड्डी : प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
जिम्नास्टिक : प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक-बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से माॅडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से। मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर और प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
कथा : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,85,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
प्रतियोगिता : बाल दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता, फल और मिष्ठान वितरण सिविल लाइंस स्थित आर्य समाज अनाथालय में सुबह 11 बजे से।
बैठक : सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री भूपेंद्र चौधरी की बैठक दोपहर 12:15 बजे से व प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर की बैठक शाम 6 बजे से।
खेल
कबड्डी : प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
जिम्नास्टिक : प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक-बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 4 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से माॅडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से। मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर और प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
कथा : राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,85,000 रुपये प्रति किलो