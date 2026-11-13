Bareilly News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:46 AM IST
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विविध
भंडारा : नेहरू युवा केंद्र पर भंडारा अपराह्न 2 बजे से।
सम्मेलन : समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत एवं सामाजिक एकता सम्मेलन सिविल लाइंस स्थित नेहरू युवा केंद्र पर अपराह्न 2 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से बिहारीपुर स्थित श्री बिहारीजी मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से।
भजन संध्या : प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,41,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,88,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
भंडारा : नेहरू युवा केंद्र पर भंडारा अपराह्न 2 बजे से।
सम्मेलन : समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत एवं सामाजिक एकता सम्मेलन सिविल लाइंस स्थित नेहरू युवा केंद्र पर अपराह्न 2 बजे से।
धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से बिहारीपुर स्थित श्री बिहारीजी मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से।
भजन संध्या : प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,41,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,88,000 रुपये प्रति किलो