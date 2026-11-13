Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   In the city today

Bareilly News: सिटी में आज

Fri, 13 Nov 2026 02:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
In the city today
विविध
विज्ञापन

भंडारा : नेहरू युवा केंद्र पर भंडारा अपराह्न 2 बजे से।
सम्मेलन : समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत एवं सामाजिक एकता सम्मेलन सिविल लाइंस स्थित नेहरू युवा केंद्र पर अपराह्न 2 बजे से।

धर्म-कर्म
भजन संध्या : श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की ओर से बिहारीपुर स्थित श्री बिहारीजी मंदिर में भजन संध्या शाम 6 बजे से।
भजन संध्या : प्रभातनगर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।
भजन संध्या : मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे से।

सराफा बाजार
सोना- 1,41,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,88,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed