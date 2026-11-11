Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 11 Nov 2026 11:40 PM IST
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खेल
फुटबॉल : प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे से।
बॉक्सिंग : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
पूजन : श्यामगंज स्थित सर्वदेव साईं मंदिर में साईं बाबा का पूजन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,43,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,90,000 रुपये प्रति किलो
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फुटबॉल : प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे से।
बॉक्सिंग : प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपराह्न 3 बजे से।
पूजन : श्यामगंज स्थित सर्वदेव साईं मंदिर में साईं बाबा का पूजन शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना- 1,43,300 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 1,90,000 रुपये प्रति किलो